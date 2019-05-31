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Цена нефти марки Brent упала на 5%

31 Мая, 2019 в 22:28 ~ 1 минута на чтение 251
Цена нефти марки Brent упала на 5%

Мировые цены на нефть продолжают сильное падение на фоне макростатистики из США и опасений за нефтяной спрос из-за глобальных торговых рисков, нефть марки Brent при этом дешевела на 5%, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 21:55 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,58%, до 62,34 доллара за баррель, минутами ранее падение достигало 5%, при этом показатель ранее в ходе торгов опустился ниже 63 долларов впервые с 13 февраля. Цена июльских фьючерсов на WTI снижается на 4,26%, до 54,18 доллара за баррель.

РИА Новости

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