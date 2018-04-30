Cеминар «Рефлексивный учитель» выявил необходимость в исследовании новых методик - ФОТО

В Институте профессионального развития работников образования Министерства образования Азербайджанской Республики (TİPİİ) для педагогов русского языка и литературы общеобразовательных школ в рамках проекта «Рефлексивный учитель» был проведен семинар.

Как сообщил 1news.az один из организаторов семинара, главный специалист отдела международных проектов Института профессионального развития работников образования Эльчин Сардаров, тема «Аналитический подход к повести «Тарас Бульба», предложенная на обсуждение педагогом Европейского лицея Сабиной Джафаровой, способствовала интересной дискуссии по следующим вопросам: «Как должно строиться обучение спорных вопросов?» и «В чем разница между эссе и сочинением?»

«Участие в семинаре, встреча с коллегами и ведущими методистами страны, обсуждение новых подходов в обучении предмета были полезными, есть идеи, над которыми стоит поработать», - считает педагог русского языка и литературы полной школы N86 Хатаинского района Баку Эльчин Оруджев.

Директор Института профессионального развития работников образования Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, в свою очередь, отметила: «Проект «Рефлексивный учитель» стартовал с прошлого года. Этот семинар дает учителям возможность презентовать свои идеи коллегам и экспертам, а также благодаря участию в нем обогащать свой опыт.

Семинар, на этот раз проведенный для педагогов, преподающих русский язык и литературу в общеобразовательных школах, показал, что имеется необходимость в широком применении методики обучения спорных вопросов (teaching controversial issues) и потребность в веских обоснованиях учеными-методистами различий (или схожести) между сочинением и эссе.

Отметим, что в мероприятии в качестве экспертов приняли участие профессора Чингиз Бадалов, Хумеир Ахмедов и доцент Наиля Бадалова.