Carlsberg внедряет передовые инновации, чтобы сократить отходы пластика – ФОТО

Carlsberg Group сегодня объявила о ряде прорывных инноваций в области упаковки, включая новый формат крепления банок в мультипаках Snap Pack, который позволит на глобальном уровне сократить объем отходов пластика на более чем 1200 тонн ежегодно – в эквиваленте это 60 миллионов пластиковых пакетов.

Snap Pack – передовая технология, позволяющая скреплять банки пива вместе и отказаться от пленки, которая используется для упаковки мультипаков Carlsberg c шестью банками. Инновация впервые применена в пивоваренной отрасли и поможет сократить до 76% объема используемого пластика для упаковки традиционных мультипаков.

Snap Pack является только одной из серии инноваций Carlsberg Group в области экологически рациональной упаковки, которые были объявлены сегодня. В их числе также:

- Переход на краски, сертифицированные Cradle-to-CradleTM Silver, для этикетки стеклянной бутылки позволит улучшить переработку этикетки;

- Новое покрытие для оборотной стеклянной бутылки увеличит срок ее использования и сократит влияние на окружающую среду;

- Новые крышки, которые удаляют кислород, позволят дольше сохранять свежий вкус пива.

Это первые из числа инноваций, направленных на потребителей, в рамках программы устойчивого развития Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», которая включает долгосрочные стратегические цели – НОЛЬ углеродного следа и НОЛЬ потери воды.

В первую очередь инновации коснутся флагманского бренда Carlsberg, чтобы обеспечить его обновление и усовершенствование на постоянной основе. Этот шаг призван укрепить легендарный слоган бренда «Пожалуй, лучшее пиво в мире», предоставив потребителям пиво с отличным вкусом, которое также поможет им снижать влияние на окружающую среду.

Кеес’т Харт, президент и исполнительный директор Carlsberg Group, отметил:

«Это важный день для Carlsberg. Мы усердно работаем, чтобы добиться наших целей в области устойчивого развития и помочь в борьбе с изменением климата. Мы всегда стремимся совершенствоваться, и сегодняшний запуск четко демонстрирует то, как мы идем по следам нашего основателя к лучшему завтра. Carlsberg Snap Pack существенно сократит количество отходов пластика, и мы с нетерпением ждем того, чтобы подарить нашим потребителям возможность наслаждаться пивом с меньшим влиянием на окружающую среду».

Команда исследователей Carlsberg Group работала вместе с партнерами, чтобы создать инновации, которые принесут положительные изменения и потребителям, и климату.

Для ускорения внедрения новых решений в области устойчивого развития Carlsberg Group также объявила о стратегическом партнерстве с Plastic Change, датской экологической организацией, и продолжении давнего диалога с Всемирным фондом дикой природы (WWF) по вопросам устойчивого развития.

Чтобы отметить запуск Snap Pack, Carlsberg Group открыла новую уникальную версию знаменитого памятника Русалочка, которая создана полностью из банок, соединенных по технологии Snap Pack.

Конструкция Русалочки, скрепленная специальным клеем, который применяется в мультипаках Snap Pack, воплощает стремление Carlsberg Group варить пиво, которое не только обладает отменным вкусом, но и лучше для окружающей среды.

Инсталляция 3 метра в высоту. Одним из ее элементов является растущая волна из 137 килограммов пластика. Именно на столько Carlsberg Group будет сокращать количество пластика в час (1200 тонн в год) благодаря Snap Pack.

Carlsberg Group – одна из крупнейших пивоваренных групп в мире, владеющая широким портфелем брендов пива и других напитков. Флагманский бренд компании – Carlsberg – является одним из наиболее известных пивных брендов в мире; «Балтика», Carlsberg и Tuborg входят в восьмерку крупнейших брендов Европы. Около 41 000 сотрудников работают в Carlsberg Group, продукция компании продается на более чем 150 рынках. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.carlsberggroup.com.

Об устойчивом развитии Carlsberg Group

Программа устойчивого развития Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» является ответом компании на глобальные вызовы, такие как изменение климата, нехватка водных ресурсов и проблемы здравоохранения. Программа – часть бизнес-стратегии Группы «ПАРУСА’22» и включает долгосрочные стратегические цели, а также соответствующие им измеримые показатели до 2022 и 2030 годов. Долгосрочные стратегические цели компании - Ноль углеродного следа, Ноль потери воды, Ноль безответственного потребления и Ноль несчастных случаев. Программа воплощает Смысл существования Группы «Варим пиво для лучшего сегодня и завтра». Она базируется на научном подходе и соответствует глобальным целям ООН по устойчивому развитию.

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