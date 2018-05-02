Cambridge Analytica начала процедуру банкротства после скандала с Facebook

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica через полтора месяца после того, как СМИ сообщили, что она незаконно получила данные несколько десятков миллионов пользователей Facebook, начала процедуру банкротства в Великобритании.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Компания немедленно прекращает все операции, и руководство отделов подало заявку о поручении компании по банкротству Сrowe Сlark Whitehill Llp действовать в качестве независимого администратора Cambridge Analytica», — сказано в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что за последние месяцы компания столкнулась со множеством обвинений и, несмотря на усилия фирмы реабилитироваться, «была оклеветана за действия, которые были не только законными, но и широко признанными как стандартный компонент онлайн-рекламы как в политической, так и коммерческой сферах».

В апреле компания отстранила от должности своего главу Александра Никса и заявила, что начинает независимое расследование в связи с сообщениями в СМИ. В апреле свой пост покинул и. о. генерального директора Александр Тайлер.

Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов его пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.

РИА Новости