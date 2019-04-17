Бывший президент Перу покончил с собой при аресте

Бывший президент Перу скончался в больнице после попытки суицида.

Алана Гарсию пытались задержать в его доме полицейские по подозрению в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht. Сам Гарсия обвинения ранее отрицал.

Полиция пришла в дом Гарсии в среду, тот попросил дать ему время на звонок адвокату и заперся в одной из комнат. Чуть позже полицейские обнаружили Гарсию с ранением головы. Экс-президента экстренно доставили в больницу.

После попытки суицида Гарсия трижды пережил остановку сердца, но каждый раз был реанимирован бригадой медиков, боровшихся за его жизнь, рассказала министр здравоохранения Перу Зулема Томас.

«Подавлен кончиной бывшего президента Алана Гарсии. Мои соболезнования его семье и близким», - написал в «Твиттере» президент Перу Мартин Вискарра.

BBC Russian