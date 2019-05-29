Бывший посол Польши в Армении удивлен действиями Пашиняна

«Удивлен тем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с призывом блокировать здания судов».

Об этом на встрече с журналистами в польском центре исследований Восточной Европы заявил бывший посол Польши в Армении Ежи Марек Новаковский, пишет Aravot.am.

По его мнению, Никол Пашинян еще не понял разницы между главой государства и лидером революции.

Посол считает абсурдом то, что инициатива по судебной реформе быстро вышла на первый план после изменения меры пресечения Роберту Кочаряну.

Новаковский выступает за реформы судебной системы, однако назвать происходящее иначе как подчинением судебной власти исполнительной власти, он не может.

Ежи Марек Новаковский не понимает, почему задачей номер один для Никола Пашиняна является во что бы то ни стало «посадить» Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова и других, ведь от него ждали реальной борьбы с коррупцией и системных изменений.

Посол обеспокоен тем, что запас общественного доверия, предоставленного Николу Пашиняну, может очень быстро иссякнуть, пишет издание.

А.С., Э.Т.