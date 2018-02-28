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Бывший нападающий «Карабаха» официально стал игроком «Актобе»

Сегодня в 11:43 ~ 1 минута на чтение 328
Бывший нападающий «Карабаха» официально стал игроком «Актобе»
Бывший нападающий «Карабаха» Рейнальдо пополнил состав казахстанского «Актобе».

Как передает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, с бразильским футболистом был подписан контракт в Турции, где команда сейчас проводит сборы.

Свою карьеру Рейнальдо начал в молодёжном составе бразильского «Спорт Ресифи». В 2007 году подписал контракт с «Наутико Ресифи», а через год покинул команду и летом 2008 года подписал новый контракт с бельгийским «Андерлехтом». В январе 2010 года Рейнальдо был арендован другим бельгийским клубом «Серкль Брюгге» (до 30 июня 2010). Он оставался в «Андерлехте» в первой половине сезона 2011/12, но вскоре был арендован «Вестерло» на вторую половину сезона.

В феврале 2013 года Рейнальдо перешел в агдамский «Карабах». В составе агдамского клуба бразилец три раза становился чемпионом страны и был признан лучшим бомбардиром Топаз Премьер-лиги сезона 2013-2014-х годов с 22-я забитыми мячами. В общей сложности, Рейнальдо провел 89 игр в составе «Карабаха» во всех турнирах.

Мурад Ахундов

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