Бывший командующий войсками полиции Армении вызван в Специальную следственную службу

Бывший командующий войсками полиции, генерал-лейтенант Левон Ераносян побывал в Специальной следственной службе, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе ведомства.

«Левон Ераносян вызван в Специальную следственную службу для проведения следственных действий с его участием», - сказали в ведомстве.В рамках какого дела его позвали, ССС не сообщили, отметив, что сообщат о подробностях позже.

С именем Ераносяна связаны многочисленные нашумевшие инциденты. Известна перестрелка, произошедшая в его родном селе Джрарат Армавирской области в марте 2017 года, с участием его брата и его самого. Инцидент произошел до парламентских выборов. Сторонники Республиканской партии, поддерживаемые братьями Ераносян, избили членов предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян».

Еще одна скандальная история произошла в апреле текущего года во время массовых акций протестов против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром. Камеры зафиксировали, как Ераносян подходит к оппозиционному депутату Сасуну Микаеляну и угрожает ему, после чего употребляет нецензурную лексику.

Левон Ераносян решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна 11 мая был отправлен в отставку.

А.А.