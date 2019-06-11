Бывшие армянские министры растратили $2 млн

Бывшим главам минфина и минсельхоза Армении Гагику Хачатряну и Серго Карапетяну предъявлено обвинение в рамках дела о предоставлении фермерам удобрений по льготным ценам в рамках госсубсидий, сообщает Hetq.am.

По данным источников издания государству был нанесен ущерб в миллиард драмов (два миллиона долларов).

Издание напоминает, что ранее в Арагацотнской области было возбуждено 9 уголовных дел в связи с различными злоупотреблениями при предоставлении удобрений фермерам.

Прокомментировать этот вопрос ранее отказался глава специальной следственной службы, в ведении которой находится дело, Сасун Хачатрян.

А.С., Э.Т.