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Бывшие армянские министры растратили $2 млн

Сегодня в 11:01 ~ 1 минута на чтение 50
Бывшие армянские министры растратили $2 млн

Бывшим главам минфина и минсельхоза Армении Гагику Хачатряну и Серго Карапетяну предъявлено обвинение в рамках дела о предоставлении фермерам удобрений по льготным ценам в рамках госсубсидий, сообщает Hetq.am.

По данным источников издания государству был нанесен ущерб в миллиард драмов (два миллиона долларов).

Издание напоминает, что ранее в Арагацотнской области было возбуждено 9 уголовных дел в связи с различными злоупотреблениями при предоставлении удобрений фермерам.

Прокомментировать этот вопрос ранее отказался глава специальной следственной службы, в ведении которой находится дело, Сасун Хачатрян.

А.С., Э.Т.

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