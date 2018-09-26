Бывшему командующему войсками полиции Армении предъявлено обвинение

Бывшему заместителю начальника полиции Армении и экс-командующему войсками полиции Левону Ераносяну предъявлено обвинение по ч. 2-й и 3-й ст. 309-й Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий, сопровождавшееся насилием и использованием специальных средств, повлекшее за собой тяжелые последствия).

Об этом Sputnik Армения сообщил его адвокат Тигран Сафарян.

Он добавил, что его подзащитный отказался давать показания. Он не признает себя виновным.

Бывший командующий войсками полиции подозревается в превышении должностных полномочий. Во время массовых протестов 16 и 22 апреля этого года подразделения полиции под началом Ераносяна применили спецсредства против демонстрантов.

Ранее сообщалось, что Ераносян вызван в ССС для проведения следственных действий с его участием. Затем стало известно, что в качестве меры пресечения в отношении него выбрана подписка о невыезде.

С именем Ераносяна связаны громкие инциденты. В частности, в марте 2017 года в его родном селе Джрарат Армавирской области произошла перестрелка с участием его самого и его брата. Происшествие произошло до парламентских выборов. Сторонники Республиканской партии, поддерживаемые братьями Ераносян, избили членов предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян».

Еще одна скандальная история произошла в апреле текущего года во время массовых акций протеста против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром. Камеры зафиксировали, как Ераносян подходит к оппозиционному депутату Сасуну Микаеляну и угрожает ему, после чего употребляет нецензурную лексику.

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна 11 мая Ераносян был отправлен в отставку.

А.А.