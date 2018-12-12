Бывшая правящая партия Армении не станет оспаривать итоги парламентских выборов

Республиканская партия Армении (РПА), правившая в стране на протяжении почти 20 лет, не будет оспаривать результаты парламентских выборов, в которых она не смогла преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для прохода в парламент.

Об этом во вторник сообщил заместитель председателя РПА Армен Ашотян, передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«РПА не будет оспаривать итоги выборов в парламент страны. Были зафиксированы определенные нарушения, но я думаю, что они не повлияли на исход голосования. Нереально проверить все избирательные участки. Есть некоторые сведения, но их недостаточно, для того чтобы придать смысл обжалованию», - подчеркнул Ашотян.

9 декабря в ходе внеочередных парламентских выборов правящая почти 20 лет Республиканская партия набрала 4.7% голосов и не смогла пройти в национальное собрание страны.

По итогам голосования победу на выборах одержал блок и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг», который набрал более 70% голосов.

С.А., Э.Т.