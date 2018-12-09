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Бюджетный пакет 2019 года полностью отвечают интересам Азербайджана

9 Декабря, 2018 в 16:32 ~ 6 минут на чтение 6213
Бюджетный пакет 2019 года полностью отвечают интересам Азербайджана

Как известно, Милли меджлис Азербайджанской Республики утвердил пакет законов формирующих государственный бюджет нашей страны на 2019 год.

Документы, входящие в бюджетный пакет, прошли три парламентских обсуждения, и по ним проводилось широкие дебаты в двух соответствующих комитетах Милли меджлиса на пленарных заседаниях, что позволило внести необходимые поправки. Таким образом, доход государственного бюджета Азербайджана в 2019 году был утвержден на уровне 23,168 млрд манатов, расходная часть – 25,190 млрд манатов, а дефицит составит 2,022 млрд манатов. Поступления по линии Министерства налогов Азербайджана будут равны 7,316 млрд манатов, Государственного таможенного комитета – 3,702 млрд манатов, трансферт средств из Государственного нефтяного фонда 11,364 млрд манатов, а 785,6 млн манатов – это поступления за счет других доходов. И наконец, прогнозная цена на нефть в госбюджете 2019 года определена на уровне $60 за баррель.

Согласно традиции перед принятием в парламенте пакета бюджетных законов перед депутатами выступил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, который рассказал о том, из чего исходило правительство, вкладывая в основной закон 2019 года те или иные параметры. Комментарии по бюджетным показателям министр дал и в ходе специального выступления по государственному телевизионному каналу АзТВ, благодаря чему население получило возможность в лишний раз ознакомиться с приоритетами социально-экономической политики страны на следующий год. Так, к примеру, стало ясно, что госбюджет впервые подготовлен на базе нового бюджетного правила долгосрочного управления государственными финансами. То есть в нем учтены все требования, вытекающие из действующих Дорожных карт развития отдельных сегментов экономики, носящих долгосрочный характер. При этом С.Шарифов заметил: «Очень сильный манат отрицательно влияет на экспортный потенциал азербайджанских производителей. Их продукция становится менее конкурентоспособной для экспорта. С другой стороны, местные производители начинают проигрывать конкуренцию и на внутреннем рынке, так как импортируемые товары становятся более дешевыми».

Обратимся к фактам. В немалой степени именно благодаря интересу азербайджанских производителей к экспорту, подпитываемому нынешним курсом маната, количество действующих во внешнеторговых операциях предпринимателей в Азербайджане превысило в этом году 17 тысяч. Объем ненефтяного экспорта в январе-сентябре 2018 года вырос на 13%, в том числе экспорта аграрной продукции на 20%. А в целом Азербайджан экспортирует товары 2 753 разновидностей. Именно благодаря нынешнему курсу маната количество внешних торговых партнеров Азербайджана удалось довести до 176. Да, конечно, в тех $22,180 млрд формирующих объем внешнеторговых операций страны «сидит» и нефтяной сектор, однако доля ненефтяного сектора в нем заметно увеличилась. Так, только экспорт винной продукции за 9 месяцев нынешнего года возрос на 43%. Если же вновь говорить об общем товарообороте уже в абсолютных значениях, то в январе-сентябре 2018 года он увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на $7,858 млрд (или на 54,87%).

Другая выгода которую получает страна от нынешнего курса маната очевидна в туристической сфере. Слабый манат привлекает в страну туристов, а значить обеспечивает приток валюты. К примеру, государственное агентство по туризму Азербайджана представило статистику потока туристов в Азербайджан и согласно данным в январе-октябре страну посетили 2,415 млн. туристов, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство туристов или 31,3% прибыли из России, Грузии – 20,4%, стран Ближнего Востока – 13,8%, Турции – 10,1%, Ирана – около 9%. Поток туристов из стран Ближнего Востока вырос на 42%, стран Азии – на 56,7%. А по данным Центра анализа экономических реформ и коммуникации только в октябре иностранцы оплатили банковскими картами товаров и услуг на 117 млн манатов или на 57% больше, чем за октябрь прошлого года. А с начала года иностранные граждане в Азербайджане осуществили банковские операции посредством пластиковых карт на 1,119 млрд. манатов.

Таким образом, Азербайджан умело извлекает выгоду из той девальвации, которая имела место на валютном рынке страны в последние годы. И если вы обратили внимание, то мы ни разу не использовали выражение «слабый манат», поскольку оно в корне неверно. Национальная валюта не может быть слабой или сильной, потому как обладает той или иной базой покупательной способности на текущий момент времени. Если одни доллар сегодня стоит в пределах 1,7 маната, то значить это и есть реальный курс маната, который ни слаб и не силен по отношению к данной иностранной валюте.

Несколько иначе обстоит дело с такой абстрактной составляющей как мировые цены на нефть, поскольку в отличие от курса национальной валюты, их регулирование, естественно, не зависит от конкретной страны. И говоря об этих ценах, министр финансов Азербайджана отметил, что их падение создает определенные риски для государственного бюджета в 2019 году. Ведь от цен на нефть зависят поступления от налога на прибыль, в частности поступления от Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). А в прочих случаях государственный бюджет фактически застрахован. Так, при цене на нефть на уровне $60 активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана в текущем году вырастут на $2,5 млрд долларов. А если эти цены будут ниже установленного, например, на уровне $45 долларов, активы фонда к концу года не изменятся по сравнению с итогами прошлого года, то есть составят примерно те же $45 млрд долларов. Однако к концу года все-таки ожидается некоторый рост этих активов.

Подведем итоги. Законы, входящие в бюджетный пакет 2019 года, полностью отвечают интересам азербайджанского государства. Такой бюджет позволит добиться дальнейшего углубления проводимых в стране экономических реформ, более реального осуществления приоритетных направлений в экономической политике и решения социальных проблем населения. А претворение в жизнь всех этих позитивных планов зависит не только от азербайджанского правительства, но и нас с вами.

Рауф НАСИРОВ

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