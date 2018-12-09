Бюджетный пакет 2019 года полностью отвечают интересам Азербайджана

Как известно, Милли меджлис Азербайджанской Республики утвердил пакет законов формирующих государственный бюджет нашей страны на 2019 год.

Документы, входящие в бюджетный пакет, прошли три парламентских обсуждения, и по ним проводилось широкие дебаты в двух соответствующих комитетах Милли меджлиса на пленарных заседаниях, что позволило внести необходимые поправки. Таким образом, доход государственного бюджета Азербайджана в 2019 году был утвержден на уровне 23,168 млрд манатов, расходная часть – 25,190 млрд манатов, а дефицит составит 2,022 млрд манатов. Поступления по линии Министерства налогов Азербайджана будут равны 7,316 млрд манатов, Государственного таможенного комитета – 3,702 млрд манатов, трансферт средств из Государственного нефтяного фонда 11,364 млрд манатов, а 785,6 млн манатов – это поступления за счет других доходов. И наконец, прогнозная цена на нефть в госбюджете 2019 года определена на уровне $60 за баррель.

Согласно традиции перед принятием в парламенте пакета бюджетных законов перед депутатами выступил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, который рассказал о том, из чего исходило правительство, вкладывая в основной закон 2019 года те или иные параметры. Комментарии по бюджетным показателям министр дал и в ходе специального выступления по государственному телевизионному каналу АзТВ, благодаря чему население получило возможность в лишний раз ознакомиться с приоритетами социально-экономической политики страны на следующий год. Так, к примеру, стало ясно, что госбюджет впервые подготовлен на базе нового бюджетного правила долгосрочного управления государственными финансами. То есть в нем учтены все требования, вытекающие из действующих Дорожных карт развития отдельных сегментов экономики, носящих долгосрочный характер. При этом С.Шарифов заметил: «Очень сильный манат отрицательно влияет на экспортный потенциал азербайджанских производителей. Их продукция становится менее конкурентоспособной для экспорта. С другой стороны, местные производители начинают проигрывать конкуренцию и на внутреннем рынке, так как импортируемые товары становятся более дешевыми».

Обратимся к фактам. В немалой степени именно благодаря интересу азербайджанских производителей к экспорту, подпитываемому нынешним курсом маната, количество действующих во внешнеторговых операциях предпринимателей в Азербайджане превысило в этом году 17 тысяч. Объем ненефтяного экспорта в январе-сентябре 2018 года вырос на 13%, в том числе экспорта аграрной продукции на 20%. А в целом Азербайджан экспортирует товары 2 753 разновидностей. Именно благодаря нынешнему курсу маната количество внешних торговых партнеров Азербайджана удалось довести до 176. Да, конечно, в тех $22,180 млрд формирующих объем внешнеторговых операций страны «сидит» и нефтяной сектор, однако доля ненефтяного сектора в нем заметно увеличилась. Так, только экспорт винной продукции за 9 месяцев нынешнего года возрос на 43%. Если же вновь говорить об общем товарообороте уже в абсолютных значениях, то в январе-сентябре 2018 года он увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на $7,858 млрд (или на 54,87%).

Другая выгода которую получает страна от нынешнего курса маната очевидна в туристической сфере. Слабый манат привлекает в страну туристов, а значить обеспечивает приток валюты. К примеру, государственное агентство по туризму Азербайджана представило статистику потока туристов в Азербайджан и согласно данным в январе-октябре страну посетили 2,415 млн. туристов, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство туристов или 31,3% прибыли из России, Грузии – 20,4%, стран Ближнего Востока – 13,8%, Турции – 10,1%, Ирана – около 9%. Поток туристов из стран Ближнего Востока вырос на 42%, стран Азии – на 56,7%. А по данным Центра анализа экономических реформ и коммуникации только в октябре иностранцы оплатили банковскими картами товаров и услуг на 117 млн манатов или на 57% больше, чем за октябрь прошлого года. А с начала года иностранные граждане в Азербайджане осуществили банковские операции посредством пластиковых карт на 1,119 млрд. манатов.

Таким образом, Азербайджан умело извлекает выгоду из той девальвации, которая имела место на валютном рынке страны в последние годы. И если вы обратили внимание, то мы ни разу не использовали выражение «слабый манат», поскольку оно в корне неверно. Национальная валюта не может быть слабой или сильной, потому как обладает той или иной базой покупательной способности на текущий момент времени. Если одни доллар сегодня стоит в пределах 1,7 маната, то значить это и есть реальный курс маната, который ни слаб и не силен по отношению к данной иностранной валюте.

Несколько иначе обстоит дело с такой абстрактной составляющей как мировые цены на нефть, поскольку в отличие от курса национальной валюты, их регулирование, естественно, не зависит от конкретной страны. И говоря об этих ценах, министр финансов Азербайджана отметил, что их падение создает определенные риски для государственного бюджета в 2019 году. Ведь от цен на нефть зависят поступления от налога на прибыль, в частности поступления от Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). А в прочих случаях государственный бюджет фактически застрахован. Так, при цене на нефть на уровне $60 активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана в текущем году вырастут на $2,5 млрд долларов. А если эти цены будут ниже установленного, например, на уровне $45 долларов, активы фонда к концу года не изменятся по сравнению с итогами прошлого года, то есть составят примерно те же $45 млрд долларов. Однако к концу года все-таки ожидается некоторый рост этих активов.

Подведем итоги. Законы, входящие в бюджетный пакет 2019 года, полностью отвечают интересам азербайджанского государства. Такой бюджет позволит добиться дальнейшего углубления проводимых в стране экономических реформ, более реального осуществления приоритетных направлений в экономической политике и решения социальных проблем населения. А претворение в жизнь всех этих позитивных планов зависит не только от азербайджанского правительства, но и нас с вами.

Рауф НАСИРОВ