1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

БВШН названа лучшим учебным заведением года

Сегодня в 12:00 ~ 1 минута на чтение 300
БВШН названа лучшим учебным заведением года

Популярный информационно-образовательный портал Азербайджана Azedu.az провел опрос в 15 университетах страны, в котором приняли участие 16 тысяч человек.

Согласно результатам опроса, Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) названа лучшим учебным заведением республики в этом году и вошла в пятерку вузов, где можно получить самое качественное образование.

Генеральный директор портала Azedu.az Эльшад Эйвазлы вручил ректору БВШН Эльмару Гасымову награду «Лучшее учебное заведение года». Принимая награду, ректор Эльмар Гасымов отметил, что победа по итогам опроса – знаменательное событие в жизни Высшей школы, и выразил благодарность коллективу портала за присуждение БВШН этого звания.

БВШН намерена и в дальнейшем развивать сотрудничество с информационно-образовательным порталом Azedu.az.

 

Telegram WhatsApp

300

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net