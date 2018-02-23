БВШН и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве

Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с делегацией Московского государственного института международных отношений при МИД РФ, находящейся с визитом в Баку.

В состав делегации, возглавляемой проректором вуза по общим вопросам Артемом Мальгиным, вошли торговый представитель Азербайджанской Республики в Российской Федерации, заведующий кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Руслан Алиев, научный руководитель программы MBA по специализации «Международный нефтегазовый бизнес» вуза Мария Белова.

Среди членов делегации были также руководящие сотрудники ведущих российских компаний нефтегазового сектора – студенты и выпускники МГИМО МИД России по специальности MBA (Master of Business Administration).

Открывая встречу, прошедшую в кампусе Высшей школы, и приветствуя гостей, ректор Эльмар Гасымов высоко оценил деятельность МГИМО, выпускники которого, как отметил он, всегда добиваются больших успехов. Ректор также рассказал представителям МГИМО МИД России и российских компаний об истории создания, деятельности и достижениях БВШН.

Выступивший затем проректор по общим вопросам МГИМО Артем Мальгин подчеркнул, что делегация вуза рада возможности побывать в таком современном высшем учебном заведении, как БВШН, а успехи Высшей школы, достигнутые за короткое время не могут не впечатлять.

На встрече были обсуждены перспективы, возможности и направления развития сотрудничества между двумя вузами. Затем состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между МГИМО МИД России и Бакинской Высшей школой нефти.

В ходе визита гости ознакомились с новым кампусом Высшей школы и созданными здесь условиями, в том числе с высокотехнологичными учебными лабораториями, оснащенными в соответствии с международными стандартами аудиториями и современным спортивным комплексом.

1news.az