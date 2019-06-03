Бурджанадзе объявила о начале нового этапа политической деятельности

«Победа начинается сегодня» - под этим лозунгом партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе начинает активно и с новыми силами готовиться к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2020 году, сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ.

В воскресенье в Тбилиси состоялся внеочередной съезд партии «Демократическое движение – единая Грузия», история которой насчитывает уже 11 лет.

О приоритетах дальнейшей работы политической партии рассказала Бурджанадзе в интервью Sputnik Грузия.

«Сейчас начинается новый этап и для партии, и, в принципе, для политической жизни в Грузии. Потому что выборы уже приближаются, а страна находится в ужасной стагнации. И конечно же, нам было очень важно уже начать готовиться к выборам. Наша политическая сила прекрасно понимает те проблемы, которые существуют перед страной, и мы можем эти проблемы решать. И мы, действительно, будем бороться за то, чтобы прийти к власти, потому что очень многое нужно реально изменить и во внешней, и во внутренней политике… Мы начали работу и готовимся к выборам», - заявила Бурджанадзе.

При этом, главным вопросом в этой борьбе Бурджанадзе считает изменение избирательной системы в Грузии.

Партия Бурджанадзе, как и многие оппозиционные партии в Грузии, против того, чтобы в парламенте созыва 2020 года были мажоритарные депутаты, то есть от отдельно взятого избирательного округа. Они настаивают на проведении выборов исключительно по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Согласно нынешней Конституции, 77 депутатов парламента выбирают по партийным спискам, а 73 - в одномандатных округах.