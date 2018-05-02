Бурак Озчивит потерял 13.000.000 – ФОТО – ВИДЕО

Звезда турецкого кино Бурак Озчивит потерял миллионы в связи с провалом нового фильма с его участием.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haberturk.com, боевик «Can feda», главные роли в котором сыграли звезды турецкого кино Керем Бурсин и Бурак Озчивит, выступивший в проекте и как продюсер, не оправдал возложенных на него кассовых сборов, провалившись в прокате.

Источник, близкий к Б.Озчивиту, отмечает, что из-за провала боевика в прокате актер потерял 13.000.000 турецких лир (более 5.420.000 AZN). «Чтобы встать на ноги после финансового краха, ему понадобятся год или два», - цитирует источник Haberturk.com.

Ф.В, Г.Р.