Бурак Озчивит получил многомиллионное предложение от арабского бизнесмена – ФОТО

Актер Бурак Озчивит в очередной раз подтвердил свой статус самой высокооплачиваемой знаменитости в современном турецком кино.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на CNN Türk, арабский бизнесмен сделал Б.Озчивиту заманчивое предложение о сотрудничестве, в случае согласия на которое актер получит сумму в размере 2.500.000 турецких лир (более 400.000 долларов).

Б.Озчивиту предложено стать лицом открывающегося в Катаре отеля и принять участие в торжественной церемонии открытия – однако неизвестно, принял актер данное предложение или нет.

Бурак Озчивит на встрече с поклонниками в Дубае

Отметим, что после сериала «Великолепный век» все его актеры, в число которых входит и Б.Озчивит, стали невероятно популярными и в арабских странах, где показ сериала прошел с огромным успехом.

Напомним, что это не первое многомиллионное предложение, которое получает Б.Озчивит от арабских бизнесменов – ранее актеру с супругой Фахрией Эвджен было предложено 2.000.000 долларов за проведение медового месяца в Дубае. Пара тогда ответила отказом, так как мечтой Ф.Эвджен было провести медовый месяц на Мальдивских островах, где он и был проведен молодоженами.

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Арабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТО

В.Ф, Г.Р.