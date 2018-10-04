Bugatti Chiron за 400 евро удивил всех – ФОТО – ВИДЕО

Автомобили называют игрушками для взрослых. И компания Lego продемонстрировала это буквально.

Она сделала полноразмерную копию французского гиперкара Bugatti Chiron. Автомобиль из конструктора дебютирует на Парижском автосалоне.

На строительство копии гиперкара ушло более миллиона деталей конструктора Lego.

Собирали пластиковый Bugatti Chiron 30 человек. Они потратили на это 13 тысяч часов. Внутри — удобные сиденья и рулевое колесо.

Головная оптика и фонари функционируют. Зеркала заднего обзора тоже есть.

Самым сложным оказалось сделать силовую установку. Она состоит из 2300 маленьких электромоторов.

Конструкторам удалось разогнать полуторатонную махину до 30 километров в час. Оригинал едет в 14 раз быстрее.

Этот экспонат будет удивлять гостей Парижского автосалона. А поклонникам Lego предлагают копию Bugatti Chiron, которая в восемь раз меньше оригинала. Стоит такая игрушка около 400 евро.

NTD