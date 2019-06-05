1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Буффон» официально покинул «ПСЖ»

Сегодня в 21:55 ~ 1 минута на чтение 213
«Буффон» официально покинул «ПСЖ»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон покидает французский «ПСЖ», сообщает пресс-служба «парижан».

«Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный товарищ по команде. Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все, Джанлуиджи», — говорится в сообщении пресс-службы «ПСЖ», опубликованном в официальном Twitter клуба.

Напомним, что Буффон перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса» в июле 2018 года в качестве свободного агента. С тех пор он провел 25 матчей за парижский клуб, пропустив 25 мячей.

«Советский спорт»

Telegram WhatsApp

213

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net