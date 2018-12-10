Будут осуществлены дополнительные меры по усовершенствованию проведения аттестации научных кадров в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении мер по усовершенствованию проведения аттестации научных и научно-педагогических кадров в Азербайджанской Республике.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В последние годы в Азербайджанской Республике был принят ряд мер в области организации и развития научной деятельности, управления ею, поддержки научно-инновационной деятельности и стимулирования научных достижений.

Вместе с тем, вызовы современного периода диктуют необходимость применения передового международного опыта, новых моделей управления и инновационных решений в реализации единой государственной политики, связанной с проведением аттестации высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров, мониторинге научной деятельности в соответствии с существующим потенциалом, усовершенствовании и эффективном использовании механизмов ее оценки и прогнозирования.

Важное значение в этом направлении имеют вопросы формирования на основе современных технологий информационных ресурсов о научных работах, научных и научно-педагогических работниках по стране, создания единой электронной информационной системы, подготовки форм электронных отчетов, методики и критериев, основанных на научно-метрических и экспертных подходах, а также усиления диагностического анализа в научной сфере.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях усовершенствования проведения аттестации научных и научно-педагогических кадров и повышения уровня научных исследований в Азербайджанской Республике постановляю:

Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики в двухмесячный срок:

1. совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики и Национальной Академией Наук Азербайджана с учетом предложений структур, в ведении которых находятся научные и образовательные учреждения, подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения об усовершенствовании управления и регулирования в области оценки и мониторинга правил присвоения ученых степеней и ученых званий, научной деятельности, создании базы данных о научных исследованиях и обеспечении доступности научной информации, а также создании единой электронной информационной системы для улучшения качества аналитических, статистических анализов и отчетов;

2. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения об усовершенствовании деятельности Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики».

1news.az