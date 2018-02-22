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Будут осуществлены дополнительные меры по развитию животноводства в Нахчыванской АР

22 Февраля, 2018 в 21:09 ~ 1 минута на чтение 404
Будут осуществлены дополнительные меры по развитию животноводства в Нахчыванской АР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении дополнительных мер по развитию животноводства в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Развитие аграрной сферы, как важной составной части ненефтяного сектора, является одним из приоритетных направлений в стране. Так, принимаются многосторонние меры по надежному обеспечению населения продовольственной продукцией, реализуются важные проекты, направленные на развитие аграрного сектора, от которого непосредственно зависят продовольственная и пищевая безопасность. Важную роль играют новосозданная и оснащенная современным оборудованием инфраструктура, в том числе центры искусственного осеменения, созданные с целью улучшения породного состава животных. 

Учитывая важность осуществления мер по искусственному осеменению для улучшения породного состава крупного рогатого скота, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях осуществления работы по созданию Центра искусственного осеменения из суммы, указанной в подпункте 1.31.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, выделить Кабинету Министров Нахчыванской Автономной Республики 3,0 (три) миллиона манатов.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

President.az

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