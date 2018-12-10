Будущее Нурмагомедова в UFC осталось под вопросом

Атлетическая комиссия Невады отложила разбирательство по делу о потасовке между спортсменами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором после поединка на турнире UFC 229.

Об этом сообщает MMA Fighting.

Комиссия перенесла заседание с 10 декабря 2018 года на 29 января 2019-го из-за того, что юридическая команда Нурмагомедова не сумела достичь компромисса с американскими властями до положенного срока.

Бой между россиянином и ирландцем состоялся в октябре в Лас-Вегасе. Нурмагомедов победил болевым приемом, после чего напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дениса. В результате этого в октагоне и за его пределами возникла массовая драка с участием команд бойцов.

В настоящий момент Нурмагомедов и Макгрегор отстранены от участия в поединках. Также атлетическая комиссия Невады заморозила выплату гонорара дагестанскому бойцу.

Lenta.ru