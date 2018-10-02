«Буду бить, пока он не рассыплется на кусочки». Конор пообещал размазать Хабиба - ФОТО

Конор Макгрегор продолжает раздавать интервью перед боем с Хабибом Нурмагомедовым.

На этот раз он снова дал чётко понять, что не даст россиянину ни одного шанса в октагоне. Ирландец полон решимости вернуть чемпионские пояса.

— Собираюсь его размазать. Я буду избивать его, он рассыплется на кусочки и рухнет. Он работает как новичок и не сможет выдержать даже обычного хлопка. Я всю свою жизнь шёл к тому, чтобы выиграть титулы UFC. Я многим пожертвовал, но у меня их отняли. Теперь я стал намного голоднее до побед и вернулся, чтобы показать, кто настоящий король, — заявил Макгрегор.

Конор добавил, что противостояние с Хабибом для него гораздо важнее, чем рядовой поединок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The face. Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 2 Окт 2018 в 4:02 PDT

— Хабиб — подлая крыса. Все мы знаем, что за люди его окружают и как они себя ведут. Поверьте, эта вражда не закончится после боя. Каждому из них придётся оборачиваться на улице. Следить за тем, что они говорят и делают, спать с открытыми глазами, — сказал Макгрегор.

Напомним, что уже в эти выходные — 6 октября — состоится самый ожидаемый бой ММА, где россиянин Хабиб Нурмагомедов сразится с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе.

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