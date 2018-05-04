Будет проведено специальное заседание Милли Меджлиса

10 мая состоится специальное заседание Милли Меджлиса.
Как сообщает 1news.az, об этом заявил сегодня на пленарном заседании парламента первый вице-спикер Зияфет Аскеров.
«10 мая отмечается 95-я годовщина со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, в связи с этим состоится заседание Милли Меджлиса», - сказал он.
Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.
Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.
Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.
Эльшан Рустамов, Г.Р.