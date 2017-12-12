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Будет обновлен ряд правовых документов между таможенными органами Азербайджана и Грузии 

Сегодня в 10:05 меньше минуты на чтение 157
Будет обновлен ряд правовых документов между таможенными органами Азербайджана и Грузии 

Таможенные органы Азербайджана и Грузии планируют обновить правовые регулирующие документы относительно определения происхождения товаров, беспрепятственного и оперативного пересечения таможенных границ товаров и транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Данная договоренность была достигнута в ходе встречи представителей таможенных органов Азербайджана и Грузии на таможенном посту «Сыныг керпю».

«Обновление документов поможет облегчить таможенные процедуры между двумя странами», - отмечено в пресс-релизе.

Лада Евграшина, Г.Р.

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