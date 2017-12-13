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Британскую модель обвинили в собственном похищении ради славы - ФОТО

Сегодня в 20:06 ~ 1 минута на чтение 118
Британскую модель обвинили в собственном похищении ради славы - ФОТО

Адвокат предполагаемого похитителя британской модели Хлои Эйлинг (Chloe Ayling) заявила, что жертва сама организовала похищение, чтобы прославиться.

Об этом сообщает Daily Mirror.

В Италии 12 декабря начался судебный процесс по делу 30-летнего поляка Лукаша Хербы (Lukasz Herba), которого подозревают в похищении Эйлинг. Обвиняемый утверждает, что похищение было обманом. «Они спланировали его вместе, чтобы сделать ее знаменитой», — говорит его адвокат Катя Колаковска (Katia Kolakowska).

Итальянская полиция отвергает эту версию. «Хлои была только жертвой, — рассказал источник Daily Mirror в полиции Италии. — У них не было никакого сговора, никаких контактов».

Эйлинг похитили в Милане 10 июля. По данным полиции, Лукаш Херба и его брат напали на девушку, связали ее, уложили в большую спортивную сумку и отвезли на машине в удаленную деревню недалеко от французской границы.

Херба сообщил Эйлинг, что планирует продать ее в рабство через даркнет. Он требовал 300 тысяч евро за освобождение девушки у ее агента и пытался продать фотографии похищенной модели Daily Mirror, но издание проигнорировало его письма.

Через неделю Херба отвел Эйлинг в британское консульство в Милане. После задержания он объявил, что работает наемным убийцей и сотрудничает с преступной организацией Black Death Group.

Lenta.ru

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