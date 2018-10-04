Британский премьер станцевала на сцене съезда консерваторов под композицию ABBA - ВИДЕО

Ранее британский премьер также исполняла похожий танец во время своего визита в ЮАР в конце августа. По мнению газеты The Guardian, при помощи очередного танца Мэй попыталась продемонстрировать, что умеет не только относиться к себе с самоиронией, но и уверенно чувствует себя на посту лидера партии, несмотря на постоянно циркулирующие слухи в СМИ о ее возможной отставке под давлением однопартийцев.
Речь Мэй продлилась более часа и сразу после ее завершения британский телеканал Sky News повторил выход премьера на сцену, несколько раз показав новый танец главы правительства.