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Британский премьер станцевала на сцене съезда консерваторов под композицию ABBA - ВИДЕО

Сегодня в 09:30 ~ 1 минута на чтение 524
Британский премьер станцевала на сцене съезда консерваторов под композицию ABBA - ВИДЕО

Ранее Тереза Мэй также исполняла похожий танец во время своего визита в ЮАР.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станцевала на съезде Консервативной партии. Это произошло перед ее речью, которой она закрыла в среду четырехдневную конференцию правящей партии в Бирмингеме.

Премьер станцевала, когда выходила на сцену. Появившись перед полным залом однопартийцев под композицию шведского коллектива ABBA "Dancing Queen", Мэй сначала шагала, двигая руками в такт музыке, а потом, встав за трибуну для выступления, сделала еще несколько "па".

Ранее британский премьер также исполняла похожий танец во время своего визита в ЮАР в конце августа. По мнению газеты The Guardian, при помощи очередного танца Мэй попыталась продемонстрировать, что умеет не только относиться к себе с самоиронией, но и уверенно чувствует себя на посту лидера партии, несмотря на постоянно циркулирующие слухи в СМИ о ее возможной отставке под давлением однопартийцев.

Речь Мэй продлилась более часа и сразу после ее завершения британский телеканал Sky News повторил выход премьера на сцену, несколько раз показав новый танец главы правительства.

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