Британский посол: «Я чувствую себя в Баку как дома»

Азербайджан имеет большой опыт в проведении международных спортивных мероприятий.

Как сообщает 1news.az, об этом на пресс-конференции 27 мая в Баку заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

По ее словам, Баку признан городом, который неоднократно на высоком уровне проводил различные международные соревнования.

«Была проведена работа с клубами «Арсенал» и «Челси», АФФА, официальными лицами, а также с лондонской полицией, чтобы обеспечить визит большого количества болельщиков в Баку», - сказала она, отметив, что в связи с этим будут организованы чартерные рейсы из Великобритании в Баку.

Она отметила, что были подготовлены две брошюры, которые будут вручаться в аэропорту прибывающим британским болельщикам. «В них содержится необходимая информация, а также контакты консульства», - сказала она.

Кэрол Крофтс отметила, что Азербайджан и Великобритания имеют опыт сотрудничества в сфере спорта. «Спорт объединяет граждан различных категорий», - сказала она, выступив против политизации финала Лиги Европы в Баку.

Дипломат отметила заслуги футбольного арбитра Тофика Бахрамова, который получил известность благодаря засчитанному им голу в финале чемпионата мира 1966 года между сборными Англии и ФРГ.

«В 2016 году представители посольства посетили семью Тофика Бахрамова, и с тех пор держим с ними связь. Они передали нам фотографии арбитра, которые мы разместили в резиденции», - указала она.

Посол отметила, что в Азербайджане проживает британская община численностью 4-5 тысяч человек, функционируют сотни английских компаний.

«Я, мои родные и друзья все время ощущаем теплоту и гостеприимство азербайджанского народа», - сказала она, отметив, что чувствует себя в Баку как дома.

Отвечая на вопрос, за кого будет болеть в финале Лиги Европы УЕФА, посол сказала, что она из города, находящегося недалеко от Манчестера, жители которого болеют либо за «Манчестер Юнайтед», либо за «Манчестер Сити».

«Однако я пристально не слежу за матчами», - сказала она, подчеркнув при этом, что ее сын болеет за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Впервые финал Лиги Европы УЕФА пройдет всего за четыре дня до финала Лиги чемпионов УЕФА.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.