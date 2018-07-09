Британский министр по «брекситу» ушел в отставку на фоне разногласий с Мэй

Ответственный за «брексит» британский министр Дэвид Дэвис покидает свой пост, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные канцелярии премьер-министра Терезы Мэй.

Британские СМИ отмечают, что отставка произошла на фоне разногласий Мэй и Дэвиса по поводу того, какие связи страна должна сохранять с ЕС после выхода из союза.

Помимо Дэвиса в отставку подал его заместитель Стив Бейкер.

Решение об уходе Дэвис принял после встречи с Мэй в ее загородной резиденции Чекерс недалеко от Лондона. На заседании, которое длилось несколько часов, Мэй убедила «самых ярых сторонников „брексита“ <...> поддержать ее план настаивать на „зоне свободной торговле товарами“ с ЕС и сохранении тесных торговых связей», пишет Reuters.

Дэвис и Бейкер — «убежденные евроскепитки» — решили, что «не могут поддерживать подобную политику», сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник. В ответ на вопрос Reuters о причине отставки министра собеседник издания сказал: «Чекерс». Дэвис в британском правительстве отвечал за переговоры по поводу выхода Великобритании из ЕС.

Агентство называет уход Дэвиса «ударом для премьер-министра», который подчеркивает «глубокие разногласия в ее правящей Консервативной партии по поводу выхода Великобритании из ЕС». По информации «Би-би-си», кабинет Мэй в ближайшее время может покинуть еще один министр.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел летом 2016 года. В поддержку «брексита» высказались 51,9% британцев.

Дождь