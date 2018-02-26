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Британская общественность проинформирована о Ходжалинской трагедии - ФОТО

26 Февраля, 2018 в 20:36 ~ 1 минута на чтение 475
Британская общественность проинформирована о Ходжалинской трагедии - ФОТО

В Лондоне прошло шествие в связи 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В шествии, которое длилось несколько часов, наряду с азербайджанскими и иностранными студентами различных вузов Британии, приняло участие множество людей.

Держа в руках плакаты, отражающие факты зверской расправы армянских фашистов над мирными жителями, и, в целом, оккупационной политики Армении по отношению к Азербайджану, демонстранты требовали правосудия, выкрикивали лозунги «Справедливость к Ходжалы!», «Мы требуем справедливости!», «Мы хотим мира», «Карабах – наш и будет нашим», призывающие мировую общественность к объективной политико-правовой оценке Ходжалинского геноцида. Шествие, начавшееся на Трафальгарской площади, продолжилось митингом перед зданием британского парламента.

АЗЕРТАДЖ

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