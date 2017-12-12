Британец превратил свой сарай в лучший ресторан Лондона – ФОТО – ВИДЕО

Британский журналист издания Vice Уба Батлер рассказал, как с помощью имитации ажиотажа превратить сарай в саду в один из самых высоко оцененных ресторанов Лондона по версии рекомендательного сервиса TripAdvisor.

До работы в Vice Батлер занимался написанием фейковых рецензий в TripAdvisor: владельцы ресторанов платили ему 10 евро за каждый позитивный отзыв на сайте. Помня об эффекте таких записей, журналист решил сделать поддельный ресторан в своем дворе и максимально раскрутить его. На "превращение" сарая в престижное место у него ушло полгода.

В апреле 2017 года Батлер зарегистрировал название The Shed at Dulwich, указал, что заведение работает только при предварительном бронировании, а также создал сайт "ресторана". На сайте необходимо было показать примеры блюд. Журналист разместил несколько фотографий.

Но на самом деле еда была сделана из губок, краски и пены для бритья. И пятки, которая имитировала бекон.

В мае TripAdvisor одобрил заявку сотрудника Vice и включил сарай в список ресторанов. "The Shed at Dulwich" начал свой путь на вершину с 18 149 места. После этого Батлер с друзьями написали сотни положительных отзывов. Со временем он начал получать звонки и письма от людей, которые хотели заказать столик в его ресторане. Чтобы не раскрывать обман, журналист утверждал, что все места уже забронированы. Но это только повышало ажиотаж.

С попаданием в топ-200 TripAdvisor Батлеру начали звонить PR-компании для сотрудничества, а желающие работать в "The Shed at Dulwich" стали присылать резюме.

1 ноября 2017 года сарай на заднем дворе стал лучшим рестораном Лондона по версии сервиса.

В итоге Батлер решил по-настоящему открыть заведение на один день. Была только одна проблема – он не умел готовить. Потому журналист купил несколько готовых ужинов в супермаркете и позвал знакомого повара для помощи. Также он нанял диджея для атмосферы.

За ночь команда поддельного ресторана обслужила несколько гостей из Англии и США. Клиентов встречали у дороги, завязывали им глаза и приводили на задний двор Батлера. Не обошлось без ошибок: одна посетительница увидела в саду журналиста курицу, которую обманщики взяли, чтобы сымитировать приготовление птицы. Однако сотрудник Vice забыл, что The Shed at Dulwich входит и в список лучших вегетарианских ресторанов Лондона.

После первого вечера работы заведение упало в рейтинге, а потом TripAdvisor удалил страницу, узнав о накрутках. К удивлению Батлера, одна пара позвонила ему и спросила, можно ли снова заказать столик в ненастоящем ресторане.