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Бриллиант Дадашева резко высказалась в адрес азербайджанского ТВ – ВИДЕО

Сегодня в 11:50 ~ 1 минута на чтение 1875
Бриллиант Дадашева резко высказалась в адрес азербайджанского ТВ – ВИДЕО

Народная артистка Бриллиант Дадашева критически высказалась по поводу происходящего на азербайджанском телевидении.

«Не спрашивайте меня, почему я не часто появляюсь в телевизионных программах. Посмотрите, сколько внимания оказывает Седа Саян гостю, пришедшему к ней на программу. Наши же ведущие не обладают эфирной культурой, и когда приглашенный исполнитель поет, ведущий занимается чем угодно.  Была свидетелем этого много раз. К сожалению, количество далеких от понимания, что такое эфир, никчемных программ и «ведущих» увеличивается с каждым днем», - пишет Б.Дадашева в Instagram, делясь отрывком из программы Седы Саян.

 

Публикация от Brilliant Dadashova (@brilliant_dadashova_official)

Отметим, что не впервые звезды выступают с подобной критикой, ранее заслуженная артистка Ройа в пух и прах разнесла азербайджанские радиостанции, на которые обрушилась с критикой в связи с тем, что они уделяют мало внимания азербайджанским артистам.

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Ройа жестко раскритиковала азербайджанские радиостанции – ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.

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