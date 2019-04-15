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Brexit неблагоприятен, если он экономически ослабляет ЕС – Саломе Зурабишвили

Сегодня в 12:39 ~ 1 минута на чтение 608
Brexit неблагоприятен, если он экономически ослабляет ЕС – Саломе Зурабишвили

«Brexit (выход Великобритании из Европейского Союза) неблагоприятен, если он экономически ослабляет ЕС, но это выбор британского народа».

Об этом сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в эксклюзивном интервью журналу Caspian Energy.

«Сожалею, что большая часть британцев проголосовала за выход. Великобритания является одной из крупнейших экономик в ЕС и очень важным партнером. Более того, у Великобритании самый продолжительный срок присутствия, а также опыт работы в Каспийском регионе. В 2018 году Великобритания стала вторым по величине инвестором в Грузии после Азербайджана».

Саломе Зурабишвили выразила сомнение, что Brexit может иметь негативные последствия для присутствия Великобритании или операций BP в Грузии и большей части Каспийско-Черноморского региона.

«Brexit не будет ограничивать ассоциированное членство в ЕС, и Грузия продолжит сближение со всеми странами ЕС. В рамках Brexit могут появиться новые возможности, новые форматы, к которым Грузия могла бы присоединиться», - считает президент Грузии.

С полной версией интервью президента Грузии можно ознакомиться в следующем номере журнала Caspian Energy,  специальном выпуске, посвященном Грузии.

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