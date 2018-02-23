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Брэд Питт стал причиной развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру – ФОТО

Сегодня в 12:50 ~ 1 минута на чтение 649
Брэд Питт стал причиной развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру – ФОТО

Развод голливудской пары Дженнифер Энистон и Джастина Теру оброс новыми неожиданными подробностями.

Напомним, что в середине февраля Дж.Энистон и Дж.Теру сделали официальное заявление о разводе, шокировавшее поклонников, считавших данный союз идеальным: «Мы расстаемся как пара, но намерены остаться друзьями. Мы могли бы сохранить пока все в тайне, но, предвидя неизбежные сплетни в СМИ, решили заявить о нашем решении открыто. Мы заверяем, что сохраним любовь и уважение друг к другу».

Дженнифер Энистон и Джастин Теру, которые были вместе почти 7 лет, расстались спустя два с половиной года после своего тайного бракосочетания, состоявшегося в августе 2015-го.

Отметим, что ранее актриса была замужем за Брэдом Питтом (с момента их развода прошло 15 лет) и именно его западные СМИ называют главной причиной развода пары.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Usmagazine.com, со слов источника, близкого к Дж.Энистон и Дж.Теру, развод могли спровоцировать найденные от Брэда Питта записки, в которых он делает Дженнифер комплименты и сообщает, что скучает по ней. Несмотря на то, что актриса пыталась переубедить Джастина Теру в том, что эти записки ничего не значат, сам факт того, что жена хранила их два года, говорит об обратном.

Ф.В, Г.Р.

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