BRAVO теперь и в Шувеляне! – ВИДЕО

Радостная новость для жителей Шувелян и Мардакян.

Уже 3 мая свои двери откроет новый супермаркет BRAVO, удачно расположенный на границе двух поселков, недалеко от Полицейской академии.

Оставаясь верными своим традициям, в новом супермаркете BRAVO предложат максимальное качество по минимальной цене. Здесь покупателям будет представлен широкий ассортимент самых свежих продуктов питания и высококачественных непродовольственных товаров. Приятно удивит ассортимент свежих фруктов и овощей, мяса и мясных изделий, деликатесов, хлебобулочных и кондитерских изделий, средств по уходу и личной гигиены, товаров для дома, текстиля, бытовой и электротехники, и все это по гарантировано низким ценам.

Постоянно обновляющийся ассортимент, доступные цены, специальные предложения и промокампании наряду с широкими и просторными рядами и высоким уровнем обслуживания оставят самые приятные впечатления от шопинга в новом супермаркете BRAVO.

Наша приветливая и отзывчивая команда к вашим услугам 7 дней в неделю с 08:00 до 00:00.

До встречи в новом супермаркете и не забывайте, что BRAVO, оставаясь верным своему девизу, выступает против высоких цен!

Последние новости можно узнать в новостной ленте BRAVO в социальных сетях.

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www.bravosupermarket.az

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