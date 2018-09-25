BRAVO – теперь ещё ближе! – ФОТО

27 сентября BRAVO откроет свои двери для покупателей ещё по двум новым адресам.

Сеть супермаркетов BRAVO продолжает радовать посетителей постоянно обновляющимся ассортиментом свежих продуктов питания и высококачественных непродовольственных товаров как отечественного, так и импортного производства по самым доступным ценам. Здесь вы также сможете приобрести фирменную продукцию под собственной торговой маркой BRAVO по гарантированно низким ценам.

Супермаркеты BRAVO откроются по двум новым адресам - в жилом комплексе «Azinko» по улице Алияра Алиева, 26 и на проспекте Азадлыг, 145, где вы сможете насладиться уникальными ощущениями от шопинга в BRAVO.

Приветливая и отзывчивая команда профессионалов BRAVO к вашим услугам 7 дней в неделю.

Все последние события о сети супермаркетов BRAVO можно узнать в новостной ленте в социальных сетях.

https://www.facebook.com/BravoSupermarketAz/

https://www.instagram.com/bravosupermarketaz/

www.bravosupermarket.az

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