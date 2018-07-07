Брата бывшего президента Армении объявили в розыск

Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян объявлен в розыск по обвинению в незаконном обогащении, сообщили в Специальной следственной службе республики.



Ранее в ведомстве заявили, что в ходе обыска в доме, где проживает Левон Саргсян, а также его сын Нарек и дочь Ани, были обнаружены и изъяты незадекларированные договоры банковского вклада на сумму порядка 6,8 миллиона долларов, оформленные на их имена. Возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное обогащение" и "представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных".

"В рамках расследования уголовного дела принято решение привлечь Левона, Ани и Нарека Саргсянов в качестве обвиняемых. Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Левона Саргсяна, он объявлен в розыск. В отношении его сына и дочери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Спецследственной службы.

По данным ведомства в розыск объявлена также племянница президента.

Сын еще одного брата экс-президента – Нарек Саргсян – также был ранее объявлен в розыск за хранение оружия, наркотиков и мошенничество. Его родной брат – Айкс Саргсян подозревается в покушении на убийство.

РИА Новости

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