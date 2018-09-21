Братьев Сержа Саргсяна - Левона и Сашика - видели в известном игорном доме Cazino de Liban в Ливане

Братьев третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Левона и Сашика - 18 сентября видели в известном игорном доме Cazino de Liban в ливанском городе Джхони, расположенном в 20 км от Бейрута.

С ними был ливанский армянин, бывший рамкавар Арутюн Ерканян. Об этом пишет газета «Жаманак».

«Согласно нашему источнику, армяне, находящиеся в казино, были удивлены встрече с братьями Саргсян, поскольку они в курсе того, что против них возбуждены уголовные дела, и последние не могут выезжать за пределы Армении.

Тем не менее Левон и Сашик Саргсяны спокойно путешествуют по миру и даже посещают самый известный и роскошный центр развлечения на Ближнем Востоке», - отмечает издание.

А.А., Э.Т.