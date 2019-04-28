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Боттас выходит в лидеры чемпионата, «Мерседес» устанавливает абсолютное доминирование

Сегодня в 18:28 ~ 1 минута на чтение 301
Боттас выходит в лидеры чемпионата, «Мерседес» устанавливает абсолютное доминирование
 
SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1, завершившийся победой Валттери Боттаса, изменил расположение в личном зачете. 
 
Как сообщает 1news.az, в лидеры сезона вырвался именно Валттери Боттас. У финна 87 очков. На одно очко меньше у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона. Похоже, в этом году за победу снова будут бороться два пилота «Мерседеса» между собой. 
 
У их ближайшего преследователя Феттеля из «Феррари» лишь 52 очка, у Ферстаппена – 51 очко, у Леклера - 47.
 
В Кубке Конструкторов у «Мерседеса» 173 очка, в то время как у «Феррари» лишь 99. Учитывая, что с начала сезона прошло лишь 4 гонки, разрыв просто катастрофичный. 
 
Следующий Гран-при пройдет в Барселоне через две недели. 
 
Теймур Максутов
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