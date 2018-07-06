Борющаяся с раком визажист Наталья Исмайлова: «Бог вернул мне желание жить, и я обязательно оправдаю этот аванс» - ФОТО

Известный визажист Наталья Исмайлова разместила в своем профиле в «Фейсбуке» трогательный и откровенный статус, который не может оставить равнодушным.

Совсем недавно близкие Наташи узнали, что эта сильная, яркая, позитивная девушка борется с раком. Она скрывала, но сейчас решила заявить о болезни, потому что, по ее словам, эта болезнь многое поменяла в ее жизни.

«Я сейчас стала совсем иначе ко всему относиться, по-другому смотреть на жизнь. Я простила всем все обиды. Я вдруг поняла, что если бы не болезнь, я многое так и не осознала бы», - сказала Н.Исмайлова 1news.az.

Мы публикуем с разрешения Наташи ее статус и хотим анонсировать интервью с этой удивительной девушкой, которое должно было состояться еще на днях, но в силу обстоятельств было перенесено на несколько дней. «Я хочу поблагодарить многих, я хочу поблагодарить, в том числе, и судьбу за то, что пережила за эти сложные месяцы. Я хочу поделиться своей историей, потому что, возможно, это поможет еще кому-нибудь», - сказала нам Наташа.

А пока мы просто публикуем статус Натальи, в котором в каждом слове сквозит искренность, благодарность и свет.

«История этой болезни знает много красивых и искренних признаний. Которые читаются на одном дыхании и запоминаются красивыми словесными оборотами, иногда - даже приторностью, но всегда - искренностью и отсутствием пафоса и показухи. И только столкнувшись с этой историей ценой собственной жизни, ты понимаешь ценность каждого из этих слов. Половина пути уже пройдена, но борьба еще продолжается, еще совсем немного и будем праздновать победу.

Сейчас я буду благодарить. Не только Бога за то, что буду жить. Но и всех и каждого, кто оказался рядом эти три месяца. Всех друзей, товарищей и тех, кто меня даже не знает. Которые не дали промокнуть моей надежде. Которые дали понять, что жизнь стоит того, чтобы жить даже, если смысл утерян. Когда разочарована во всех и вся. И прежде всего в себе. Как ни странно, рак настигает всегда неожиданно. И неважно – ты на перепутье жизни или уже нашла, во что и кому верить. В первом – моем – случае рак доказал мне, что мои разочарования – это всего лишь передышка на большом пути. А во втором случае – что к счастью нельзя привыкать, а за него нужно бороться. Но по-любому ты отрываешься от созерцания себя и видишь то, что вокруг. Уже без всякой пелены, ясно, четко, без прикрас. Мне Бог показал, что ушедшим - туда и дорога, пришедшим и оставшимся - нет цены, а признавшим свои ошибки - будет прощено. И мне - в том числе. И хоть я выиграла всего лишь бой, а не всю войну с раком. Но все равно чувствую, что Бог вернул мне желание жить, чтобы иметь возможность растить самой своего сына, а еще дал уверенность в том, что Человеков намного больше, чем кажется, в наше унылое и потребительское время. Мне было дано за эти три месяца больше, чем я того заслужила. Это аванс от Бога. И я его оправдаю обязательно. Потому что таких подарков много не бывает.

СПАСИБО ВСЕМ. #вместепобедимболезнь», - написала Н.Исмайлова.

Мы желаем Наташе сил и скорейшего выздоровления. И верим, что она обязательно выиграет в этой войне. Потому что она уже – победитель.