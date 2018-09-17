Борющаяся с онкологией телеведущая Зульфия Байрамова: «Если вас не сломили трудности…» - ФОТО

Страдающая раком телеведущая и адвокат Зульфия Байрамова разместила в социальных сетях мотивирующий статус:

«Идите, не оглядываясь назад. Ведь если вас не сломили трудности, через которые вы прошли, значит, они сделали вас сильнее. Только вперед! И когда вы станете сильнее, то вас уже ничто не победит».

Напомним, что ранее телеведущая побрилась налысо после курса химиотерапии и снялась в мотивирующей фотосессии, которую можно увидеть, пройдя по ссылке.

В поддержку борющейся с онкологией З.Байрамовой налысо также побрились ее супруг с сыном, близкие родственники, друзья и коллеги.

Лейла Мамедова