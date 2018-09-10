Боровшаяся с раком телеведущая умерла, оставив 2-летнему сыну подарки на 20 лет – ФОТО

Популярная британская телеведущая Би-би-си Рейчел Блэнд (Rachael Bland) скончалась в возрасте 40 лет, два года спустя после того, как у нее диагностировали рак груди.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BBC, по словам родных, она мирно умерла у себя дома рано утром.

За два дня до смерти она написала в «Твиттере», что ей осталось жить считанные дни. «Боюсь, время пришло, друзья. И совсем внезапно. Мне сказали, что мне осталось несколько дней. Это все нереально. Спасибо за поддержку. Оревуар, мои друзья», — написала она.

Блэнд была популярной ведущей в течение многих лет. Когда у нее обнаружили рак, Рэйчел начала вести подкаст You, Me and the Big C («Ты, я и большой Р»), посвященный болезни. Вместе с двумя соведущими Блэнд рассказывала в подкасте о быте больного раком, трудностях, связанных с лечением, и о том, как справляться с мыслями о смерти.

Муж Рэйчел Стив сказал: «Она была невероятно талантливой ведущей, а также замечательной и очень любимой дочерью, сестрой, тетей, племянницей, женой и, что самое главное, матерью ее драгоценного маленького Фредди».

«Мы находим утешение в том, что она с момента диагноза вела столь удивительную и неустанную работу, чтобы изменить отношение к раку и доказать, что можно жить полной жизнью, даже когда сталкиваешься с огромными проблемами каждый день. В конце, когда ее тело было слабее всего, ее голос звучал сильно и мощно, как никогда», — сказал он.

В ноябре 2016 года ей поставили диагноз - трудноизлечимый рак груди. Блэнд обратилась к врачам после того, как она обнаружила опухоль в районе подмышки. Спустя два месяца Рэйчел начала химиотерапию, в июле 2017-го ей сделали мастэктомию, а мае этого года она участвовала в клиническом испытании иммунотерапии. Но рак распространился слишком далеко, и это лечение ей уже не помогло.

На протяжении всей своей болезни она старалась позитивно смотреть на мир и честно рассказывать о раке в своем подкасте и блоге, чтобы дарить надежду таким же, как и она, людям.

В августе Рэйчел Блэнд, уроженка Кардиффа, сказала, что пишет мемуары, которые должны стать для ее двухлетнего сына Фредди «письмом любви моему прекрасному мальчику». До его третьего дня рождения она не дожила лишь несколько дней.

4 сентября ее подкаст поднялся на первое место на платформе iTunes.

«Когда я откровенно делилась всем этим, мне казалось, что я переживаю катарсис», — писала Рэйчел в статье для Huffington Post, опубликованной за день до смерти. «Меня очень поддерживало ощущение того, что мой вклад по-настоящему помог людям, проходящим лечение. Но с эгоистической точки зрения, эти откровения также помогли и мне».

Ведущая часто говорила о том, что больше всего боится того, что Фредди останется без матери. Рэйчел Блэнд написала мемуары для сына и собрала подарки на много лет вперед.

«Я не боюсь смерти, — писала она в статье для Daily Telegraph в августе. — Я только боюсь за тех, кого оставляю. За моего любимого Фредди, за Стива и нашу семью».

Она добавила: «Мы со Стивом не обсуждаем, как он будет справляться без меня, но мы говорим обо всем, что я хочу, чтобы он сделал вместе с Фредди, когда я уйду».

«Он довольно эмоциональный человек, поэтому я знаю, что он будет много плакать, но он также самый замечательный отец и будет продолжать жить и оставаться сильным ради нашего сына», — писала журналистка.

Незадолго до смерти Блэнд рассказала, что мемуары почти закончены. Она также сказала, что она готовит подарки для своего сына, чтобы он открывал их в каждый день своего рождения, пока ему не исполнится 21 год. Это личные вещи Блэнд — блокноты, духи и тому подобное.

Прощаясь с женой, Стив Блэнд написал: «Мы раздавлены, но она хотела бы, чтобы я поблагодарил всех, кто проявил интерес к ее рассказам или поддерживал своими посланиями. Вы даже представить не можете, насколько они были для нее важны».

Тимур Рзаев

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