Бонусный Интернет от Azercell для абонентов, подключающихся к тарифному пакету GencOL8

Azercell Telekom - ведущий оператор мобильной связи на коммуникационном рынке Азербайджана, предоставляющий скидочные тарифные пакеты, уникальные услуги и выгодные кампании в течение летних месяцев, - обещает своим абонентам инновации в связи с началом нового учебного года.

Все абоненты, подключающиеся к тарифу GencOL8 в рамках новой кампании, которая будет проводиться с 12 сентября по 15 декабря этого года, получат БОНУСНЫЙ 1 Гб от Azercell. Абоненты смогут воспользоваться этим бесплатным интернет-пакетом один раз в месяц в течение 3-х месяцев. Чтобы подключиться к тарифному пакету GencOL8, абонентам нефактурной линии (SimSim) необходимо отправить ключевое G8 на короткий номер 7575. Таким образом, заплатив всего 8 AZN в месяц и подключившись к тарифному пакету GencOL8, абоненты получат 5 Гб Интернета вместо 4 Гб, а также 400 бесплатных минут между абонентами GencOL и 400 бесплатных внутрисетевых SMS.

Преимущества тарифа GencOL8 этим не ограничиваются. Подключившись к этому тарифу, абоненты Azercell могут воспользоваться выгодным тарифом, а также различными скидками и кампаниями. В настоящее время с пакетом GencOL абоненты получают выгодные скидки в более чем 200 местах. С ежедневно обновляющимся списком скидок можно ознакомиться на портале www.gencol.az.

Более подробную информацию можно получить по адресу [email protected]

ООО Azercell Teleсom, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территории) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн абонентов. Именно Azercell впервые стало в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspress с оказанием 3-х услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи ASAN İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услугу. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат İnvestors İn People (“Инвесторы в людей”).

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