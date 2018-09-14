Болезнь победила: сегодня скончалась известная журналистка Нигяр Исмаилгызы – ФОТО

Сегодня не стало известной журналистки и писательницы, Президентского стипендиата Нигяр Исмаилгызы, которая страдала тяжелой формой лейкоза.

Последние дни Нигяр находилась в турецкой клинике Хаджеттепе. Однако, несмотря на усилия врачей, ее здоровье продолжало ухудшаться.

На лечение девушки требовалось 100 тысяч AZN. Многие медийные личности обращались посредством социальных сетей к частным предпринимателям и общественности, в результате чего были организованы различные кампании, направленные на сбор пожертвований.

Одна из таких благотворительных акций должна была пройти завтра в книжном магазине Azərkitab. Однако девушка скончалась раньше…

Отметим, что Нигяр Исмаилгызы родилась в 1984 году в городе Шабран. Окончила филологический факультет Бакинского государственного университета. Затем начала работать преподавателем на факультете журналистики в университете Одлар Юрду. В то же время продолжала свою деятельность в качестве корреспондента в Департаменте новостей Азербайджанского государственного телевидения (AzTV). В 2013 году работала корреспондентом и редактором в разделе «Новости» на канале Azad Azerbaijan.

В 2015 году переехала в Стамбул, где получила предложение стать ведущей экономических новостей на канале GEM.AZ1. Также публиковалась на нескольких веб-сайтах. В декабре 2015 года издала свою первую книгу под названием «Pamukun qonşusu».

В 2016 году стала членом Союза писателей Азербайджана. Также написала сценарий к документальному фильму «Bakıdan Nazim keçdi», а затем – к фильму «Ölsəm…Yaşat», посвященному апрельским событиям. Была ведущей проекта «O və Sumqayıt». Выпустила книгу «От Баку до Стамбула и обратно», состоящую из 36 специальных интервью.

В 2017 году вышла в свет ее книга «Savaşçı», посвященная апрельским событиям. Затем она продолжила свою работу в качестве редактора на канале GEM.TV в Стамбуле и подготовила документальные фильмы «Xatirələrdə yaşayan Nazım» и «Nazimin Bakı izləri».

До последних месяцев работала над проектами «Economi durağı» на канале GÜN.AZ и «Vəkilin sirrli qələmi», который был посвящен турецким юристам. В 2018 года была удостоена Президентской стипендии как молодой писатель.

1news.az выражает глубокие соболезнования семье и близким Нигяр Исмаилгызы.

Allah rəhmət eləsin!

Лейла Мамедова