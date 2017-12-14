Болельщики «Милана» - Доннарумме: «Убирайся прочь!» - ВИДЕО

Болельщики «Милана» выразили недовольство поведением голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Советский Спорт», во время матча 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны» (3:0) болельщики скандировали Доннарумме: «Дерьмо, убирайся прочь!». Также на трибунах был вывешен баннер: «Моральное насилие – это зарплата в шесть миллионов евро за год и подписание брата-паразита? Наше терпение лопнуло, убирайся!».

После встречи Доннарумма не сдержал своих эмоций и заплакал в раздевалке команды.

Ранее сообщалось, что агент игрока Мино Райола попросил клуб аннулировать контракт из-за морального унижения, которое испытывает футболист.

Отмечается, что итальянец направил руководству письмо, в котором уточнил, что он испытывает психологическое давление.

Добавим, что новый контракт с «Миланом» Доннарумма подписал минувшим летом. Соглашение в силе до 2021 года.

Мурад Ахундов