Более 35 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«За сутки в свои дома возвратились 37 человек, из них в провинции Алеппо – 21 и Хомс – 16 человек», — говорится в сообщении.

Также офицеры Центра провели рабочую встречу с руководством Комитета национального примирения зоны деэскалации №3 «Восточная Гута», во время которой уточнена информация по лагерям беженцев, расположенным на территории провинции Риф Дамаск. Кроме того были подведены итоги работы за ноябрь и согласован план работы на декабрь месяц.

Также во время встречи была отмечена необходимость активизировать работу по возвращению беженцев в свои дома, и организовать контроль безопасности проведения в декабре гуманитарных конвоев ООН, МККК и Сирийского арабского Красного Полумесяца со стороны Комитета национального примирения.

РИА Новости