Больше половины резидентов промпарков в Азербайджане зарегистрированы в Сумгайыте

В Сумгайытском химико-промышленном парке (СХПП) зарегистрированы 13 из 25 компаний-резидентов, работающих в промышленных парках в Азербайджане.

Как сообщил сегодня на мероприятии, посвященном возможностям сотрудничества промпарков с международными финансовыми институтами, начальник отдела развития предпринимательства Национального фонда поддержки предпринимательства при Минэкономики АР Самир Гумбатов, СХПП на сегодняшний день является крупнейшим в регионе и занимает территорию площадью 505 гектаров.

«В настоящее время 13 резидентами парка из предусмотренных $1,8 млрд инвестировано в создание предприятий свыше $1,2 млрд», - подчеркнул он.

В числе преимуществ работы промпарков: на первые 7 лет резиденты освобождены от налога на имущество и на землю, освобождены от таможенных пошлин на ввозимое оборудование. На территории СХПП работают 7,5 тыс. человек.

Самым крупным резидентом этого парка является SOCAR Polymer, завод которого стоимостью $778 млн будет введен в эксплуатацию в 2018 году. В числе других резидентов - Azerfloat (инвестиции $65 млн), Baku non ferrous & foundry Company ($24,9 млн), MST Engineering Services ($2,9 млн), «SIKA» ($3,3 млн), «Агрохимия Азербайджан» ($16 млн), STP (Сумгайытский технологический парк - свыше $600 млн), «Tabaterra» - $32 млн.

Лада Евграшина, Г.Р.