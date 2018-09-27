Больше нет необходимости ждать дня зарплаты для получения денег – ФОТО

Небанковская кредитная организация KredAgro (НКО) представляет свой новый продукт, специализирующийся на онлайн-кредитовании - Tezkredit.az

Tezkredit.az предоставляет пользователям возможность онлайн-заявки на получение кредита от 100 до 500 AZN в любое время суток и недели. Все лица, имеющие официальное место работы в Баку, в возрасте от 20-60 лет могут воспользоваться этой услугой.

При непредвиденных расходах, не дожидаясь окончания месяца или дня зарплаты, можно подать заявку на кредит, выбрав всего лишь сумму и срок погашения. В рабочее время сотрудники организации оценивают онлайн-заявку, и после минимального процесса документации сумма кредита перечисляется на счет клиента.

Процентная ставка варьируется в зависимости от суммы и срока кредита. На данный момент для тех, кто подает заявку в первый раз, применяется скидка 50%, если вы подаете заявку на 100 AZN в срок 10 дней, вы должны вернуть 105 AZN в конце срока. Если вы подаете заявку на 250 AZN на срок 30 дней, сумма, которую вы должны будете заплатить, составит 275 AZN.

Tezkredit.az - является особенной услугой, не требующей никаких залогов и поручительств.

Договор по кредиту заключается на срок 4 года. Только при первоначальной заявке необходимо подписать документы. При следующих заявках нет необходимости выходить из дома, стоять в очередях, собирать множество документов. Достаточно всего лишь отправить онлайн-заявку для перечисления денег на ваш счет.

Максимальный срок кредита составляет не более 30 дней, но возможно продление срока погашения кредита до 30 дней за дополнительную оплату.

Если вам срочно нужны деньги, обращайтесь в Тezkredit.az и получите кредит в течение 10 минут, не выходя из дома.

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