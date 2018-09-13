Боевые самолеты выполнили задачи по поражению средств противовоздушной обороны - ФОТО

Согласно плану совместных летно-тактических учений «Сокол ТурАз-2018», боевые самолеты провели совместные полеты по маршруту на заданной высоте.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, в ходе очередного дня учений были выполнены задачи по поражению средств противовоздушной обороны, нанесению ударов по наземным целям условного противника и совершению маневров по уклонению от истребительной авиации условного противника.

Напомним, что начавшиеся 3 сентября учения продлятся до 14 сентября.

Эльшан Рустамов, Э.Т.