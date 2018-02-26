Боевики в Нигерии похитили более 100 школьниц

Не менее 110 школьниц пропали в деревне Дапчи в нигерийском штате Йобе после нападения боевиков радикальной группировки «Боко харам».

По данным AFP, эту информацию подтверждает федеральное правительство Нигерии после сопоставления данных властей штата и администрации школы.

«Федеральное правительство может подтвердить, что 110 учениц школы не найдены поле того, как 19 февраля боевики вторглись в учебное заведение», — отметили в министерстве информации.

Ранее сообщалось, что нигерийские военные спасли почти 80 школьниц, которые пропали во время нападения боевиков. Их обнаружили через два дня в городе на границе штатов Борно и Йобе.

Росбалт